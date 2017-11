Ana Obregón habla sobre los abusos sexuales y las actrices que "pasan por el aro"

Ana Obregón habló este fin de semana con el programa Socialité de Telecinco sobre diversos temas pero el que más ha llamado la atención es el tema de los escándalos de abusos sexuales. Un tema que comenzó el diario The New York Times tras destapar el historial de acosos sexuales supuestamente cometidos durante décadas por el productor Harvey Weinstein, uno de los más conocidos y poderosos de Hollywood. Más tarde, fueron varias actrices españolas como Aitana Sánchez Gijón o Leticia Dolera las que hablaron sobre supuestos acosos que han sufrido a lo largo de su carrera.

En la entrevista en el programa presentado por María Patiño, Ana Obregón también opinó sobre el tema. "Yo siempre he sido muy cortante. Esto ha pasado porque ha habido una predecesora que en su momento dijo que sí y pasó por el aro", dijo la guionista y escritora, que afirmó que con ella también lo habían intentado alguna vez ofreciéndole un papel en el cine.

La actriz, que ha pasado una semana muy dura por la salud de sus padres, afirmó que son cosas para las que nunca nos preparan. "Todavía necesito a mi madre, no se puede ir todavía", confesó la actriz visiblemente afectada y emocionada. Aunque también dijo que ella puede con todo porque la vida le ha dado fortaleza por ser madre soltera: "Yo he sido madre y padre. Me da penita que se ha independizado y me hace sentir que sirvo para menos, pero estoy orgullosísima de él".

También habló sobre el tema de las infidelidades. La más conocida fue la del padre de su hijo, Alessandro Lequio: "Lo malo de ser famoso es que las infidelidades salen en las revistas". Ana se enteró por la prensa y fue duro para ella quedar de "cornuda" ante toda España. Pero si algo bueno ha podido sacar la actriz de todo esto es que se encuentra muy bien sola y no necesita a ningún hombre para ser feliz, su hijo Álex es el único que ella necesita.