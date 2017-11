El desprecio de Jorge Javier al público de 'GH': "Estos señores que están a punto de palmarla"

Las críticas en redes sociales son difíciles de evitar, aunque hay varias formas de afrontarlas. A Jorge Javier Vázquez le llueven en cada gala de Gran Hermano 18, pero la forma en que la se ha tomado la del público más anciano es un tanto polémica. Hace varios días, el presentador de criticó entre risas los comentarios de sus 'haters' en Sálvame, un programa donde todas las tardes se congrega un público de edad avanzada.

"Estoy alarmado y asustado por la cantidad de gente anciana, señores muy viejos y señoras muy viejas, que me escribe insultándome", comenzó Jorge Javier. "Estos señores que están a punto de palmarla", dijo para sorpresa del resto de sus compañeros, que rieron pero se dieron cuenta de lo exagerado de su comentario. "Estos señores que están a punto de encontrarse con Dios y con San Pedro, ¿no se podían dedicar a sembrar el bien y el amor antes de que les lleven al camposanto?", aseguró entre las risas del resto del colaboradores.

Al presentador le parece algo más habitual que la gente joven le insulte, pero no tan normal que lo hagan "algunos llevan el signo de la muerte en la cara". No se sabe si es por las críticas o por la baja audiencia de GH, pero Vázquez no puede controlarse y sigue cayendo en picado, incluso insultando a un sector del público muy fiel.