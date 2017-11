Kevin Spacey, en "evaluación y tratamiento" tras la acusación de acoso sexual

Kevin Spacey ha decidido desaparecer de la escena pública tras la acusación de acoso sexual por parte del actor Anthony Rapp.El representante del ganador de dos Oscar ha asegurado que "Kevin Spacey se está tomando el tiempo necesario para buscar evaluación y tratamiento".

Una decisión que llega después del escándalo provocado por el testimonio de Anthony. El actor aseguró que Spacey intentó mantener con él relaciones sexuales no consentidas cuando tan solo tenía 14 años. Los hechos sucedieron en una fiesta en la que se encontraban ambos actores hace más treinta años: "Mi recuerdo era... 'bueno, todos se han ido de la fiesta. Debería volver a casa. Se interpuso en la puerta mientras se tambaleaba. Mi impresión es que estaba borracho. Trataba de seducirme. No sé si hubiera utilizado ese lenguaje. Pero era consciente de que estaba tratando de tener sexo conmigo", explicó Rapp al portal Buzzfeed News.

Ante tal confesión, el protagonista de American Beauty pidió perdón públicamente y declaró abiertamente su homosexualidad en una publicación en sus redes sociales. "Si tuvo lugar, le debo a Rapp la más sincera disculpa (...) Esta historia me ha llevado a abordar otros asuntos sobre mi vida. He tenido relaciones tanto con hombres como con mujeres. Ahora elijo vivir como un hombre gay. Quiero afrontar esto de forma honesta y abierta, y eso empieza examinando mi propio comportamiento". A raíz de todo lo sucedido, Netflix suspendió el rodaje de House of Cards, serie que protagoniza Spacey.

A todo esto se suma la declaración de su hermano, Randall Fowler. En su testimonio a Daily Mail, el hermano mayor de Spacey afirmó que ambos sufrieron abusos y maltrato por parte de su padre. Una historia de lo más desgarradora que ha salido a la luz después de la acusación pública de abuso sexual al actor de Sospechosos habituales.