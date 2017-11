Miguel Ángel Silvestre y Andrea Molina son los nuevos embajadores de la firma de ropa Springfield para la próxima temporada de invierno. Según comentaron tanto el actor como la joven promesa, la experiencia no ha podido ser más positiva.

Silvestre estuvo de paso por Madrid porque desde hace unas semanas está en pleno rodaje en Roma. "La verdad es que no paro. Cuando viajas tanto, se echa mucho de menos a la familia, por esa razón me estado un mes y medio en Castellón con mi familia, y ha sido estupendo, me he comido varias paellas, que me encantan y he disfrutado mucho de mis sobrinos".

El tema de Cataluña le preocupa porque como el mismo contó, vivió 5 años en Barcelona y es una ciudad a la que le tiene un gran cariño. ·Siempre que un extranjero me pregunta acerca de España, mi consejo no varía y les digo que tiene que visitar Barcelona, Sevilla, y el País Vasco. Me siento español y ojala Cataluña pueda seguir considerándose parte de España. Me duele que hoy en día, los responsables políticos no sean capaces de tener un buen diálogo. Y me pareció muy bonito el día que hubo esa concentración con el lema de Hablemos. Espero y deseo que lleguen a una pronta solución".

No para de trabajar, dentro de unas semanas se estrenará una película de animación en el que da vida a un torero muy chulo, que tiene que enfrentarse a un toro que no quiere pelear. Ferdinand The Bull, es el título. He estado un mes en París, otro en Berlín, dos semanas en Nápoles y regresó de nuevo a Los Ángeles, volveré para Navidad para estar de nuevo con la familia. Me encanta estar con mis sobrinos, disfruto mucho de ellos, no se sí se acerca la llamada de paternidad, aunque en este momento sería imposible, tengo mucho trabajo y no paro de viajar", declaró.

No le gusta hablar de su vida sentimental, aunque de vez en cuando si pone cosas en las redes sociales. "Es lo único que hago, y de verdad es que me da mucho pudor, aunque si algún día me caso no tendré problema alguno en decirlo, pero de mi vida privada de verdad que me resisto. Lo que si digo, es que soy muy fácil para convivir, tengo como todos mi lado divertido y otro más oscuro, como ser obsesivo en el trabajo, y perfeccionista".