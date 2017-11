Mila Ximénez da la iniciales del hombre que la acosó para "acobardarle"

'Sálvame' lleva varios programas abordando el escándalo de abusos sexuales a algunas actrices y mujeres dedicadas al mundo del entretenimiento en España. María Abradelo, Bárbara Rey, María Jiménez, María José Besora o Ágata Lys han dado su testimonio en el espacio de Telecinco, y ahora Mila Ximénez se ha querido sumar a otros de sus compañeros de trabajo, como Rafa Mora o Antonio Tejado.

La colaboradora escribió un tuit que dio mucho que hablar y que comentaron en el programa: "Me encanta el tema del acoso. Ahí van las iniciales de alguien que tenía que estar encerrado hace años. A.M.L. Si alguien las reconoce". "Él sabe perfectamente quién es, la gente de mi entorno sabe perfectamente quién es y la de su entorno también, y yo creo que hay un momento en que aunque ya las cosas se denuncian tarde, nunca es tarde si tú eres capaz de sacarle los colores o de acobardar o acojonar a cierta gente que ha quedado en la más absoluta impunidad porque se han rodeado de gente poderosa y donde todo se ha tapado", dijo Mila en el programa muy afectada.

Me encanta el tema del acoso. Ahi van las iniciales de alguien que tenia que estar encerrado hace años. A.M.L. Si alguien las reconoce. — Mila Ximénez (@milaximenez) November 1, 2017

"Yo he vivido en una sociedad que Terelu conoce también, donde muchísimos se creían que tenían derecho de pernada. Ellos tenían la capacidad de decidir con quién se iban y con quién no, y cuando tenían una víctima fácil que estaba en una situación precaria se han abalanzado como depredadores, pero era muy complicado en aquella época denunciar. Yo solamente denuncié públicamente a una persona y eso me costó irme del trabajo de la sociedad y casi casi de España, y yo di el nombre, Encarna Sánchez", aseguró.

"Esas iniciales que yo he puesto, estoy segura de que alguien más las ha sufrido y me gustaría de verdad que se pusieran en contacto conmigo. Puse las iniciales porque pedí ayuda a dos amigos comisarios de policía que conocen perfectamente la historia". "Este es un personaje que no debería estar suelto. No solamente ha hecho este tipo de comportamientos, sino que ha sido un ser deleznable socialmente pero bajo la sombra de hombres muy importantes que le han llevado la comunicación", explicó.