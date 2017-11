Amor Romeira se vuelve a operar el pecho

Amor Romeira se ha vuelto a operar el pecho, y ella misma lo anuncia a los cuatro vientos en la portada de ¡QMD! La canaria ya se sometió a este procedimiento hace una década, pero hace unos días volvió al quirófano para lograr un pecho "más natural". Su madre Merci acompañó a la ex gran hermana a la clínica para una cirugía que ha resultado en un "canalillo espectacular".

No obstante, también es un procedimiento estándar para todas aquellas mujeres que se han operado el pecho: tenía las prótesis PIB y debía cambiarlas antes o después. "Y menos mal que lo he hecho porque al abrir me vieron que la prótesis derecha estaba rota", explica.

La recuperación de la operación que realizó el doctor Roberto Zelicovich están siendo "muchísimo mejor de lo que creía. La vez anterior lo pasé fatal: me dolió muchísimo y estuve tres meses sin poder moverme bien".

Amor Romeira lleva un tiempo alejada de la televisión, pero eso no significa que no esté ocupada. "Ahora hago masterclass por toda España dando clases de belleza y maquillaje. Me he convertido en gurú".

Atrás quedan, no obstante, otros tiempos de exaltación sexual. Amor confesó que había estado con más de 1.500 hombres. "Yo sigo teniendo mi actividad sexual, pero lo que tenía antes no era normal. No estoy orgullosa de haber sido adicta al sexo". Es ella la que liga, no al revés, y siempre en vivo y en directo: "Me abrí una vez cuenta en Badoo, me escribió Julián Contreras y la cerré inmediatamente".