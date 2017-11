Andrea Molina no puede estar más feliz con su último trabajo, el primero en el mundo de la publicidad, y es que la actriz, que poco a poco se va abriendo paso dentro del mundo de la interpretación, es la nueva imagen de la marca de ropa Springfield junto al actor Miguel Ángel Silvestre.

Es una joven promesa, y está claro que quiere dedicarse a la misma profesión que sus padres, Lydia Bosch y Micky Molina. "Ha sido una experiencia maravillosa, y he tenido a un compañero de lujo, cierto es que estoy encantada. Miguel Ángel es todavía más guapo por dentro que por fuera".

No puede negar que pertenece a la saga de los Molina, sus genes lo dicen todo. "Es cierto que me parezco mucho a ellos, de lo que estoy muy orgullosa, pero cuando estamos mi madre y yo juntas también somos muy parecidas". comentó.

Andrea tiene un proyecto de televisión dentro de una serie. "Todavía está sin firmar y tengo toda la esperanza puesta en ello. Me he quedado varias veces a las puertas de grandes trabajos, pero los comienzos son así, y no pienso en tirar la toalla, por la sencilla razón que me impulsa mucho más las ganas de trabajar que la dificultad. Además tengo un plan B, y es que en el caso de no ejercer como actriz, estoy estudiando magisterio".

Andrea mantiene una sólida relación con Juan Fernández, miembro del grupo musical Marlon. "Estamos muy bien, y ahora que se ha trasladado a vivir a Madrid, mucho mejor. Hemos estado un año y medio de noviazgo a distancia, y ahora él vive con amigos. A mí me parece fenomenal, que disfrute de esa etapa".