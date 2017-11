En ¡QMD! protagoniza la portada María Teresa Campos. "No me caso porque tengo 76 años y Edmundo tampoco me lo ha pedido". Semejante recado a Bigote Arrocet -la periodista no le ha mandado precisamente un mensaje cifrado-, del que imaginamos el humorista chileno tomará nota (o no), viene a colación de su entrevista con Bertín Osborne, donde habló sin tapujos de ciertos tropiezos de su carrera. Además, Amor Romeira se ha vuelto a operar el pecho, y Miguel Ángel Silvestre -otra vez- anuncia al mundo que tiene "lados divertidos y otros oscuros".

En Pronto recuperan a una de sus figuras más queridas, Kate Middleton, aunque por motivos más bien feos: "Muy asustada; su hijo es objetivo de los terroristas", publica la revista, que no duda en publicar una imagen a toda página del pequeño. Además, Miguel Ángel Silvestre está muy feliz con Albania, su novia. "Me encantaría ser padre" asegura en portada. Además, la revista enumera los escándalos sexuales que han sacudido Hollywood, empezando por Harvey Weinstein y llegando hasta Kevin Spacey, el doble ganador del Oscar que, literalmente, ya se ha quedado sin carrera cinematográfica.

En Interviú se desnuda en portada María Riot, la trabajadora sexual argentina, pero de sangre asturiana, que ganó a Facebook después de que la red social eliminase una foto de su perfil donde se mostraban los pezones. La empresa acabó pidiendo perdón y devolviendo la foto. La revista también publica en portada la imagen de los 50 "grandes hermanos" con motivo de la cena anual de participantes del reality. Con una notoria ausencia: la de Adara.