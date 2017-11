Fresita ('GH 5') se confiesa: "Soy de Podemos y España necesita un cambio"

Es una de las concursantes de Gran Hermano más recordadas y se alzó como ganadora de la quinta edición hace 13 años. Nuria Yáñez (45), más conocida como 'Fresita', vivía en un mundo de color de rosa y se metió al público en el bolsillo con su carácter dulce e inocente. Nuria cumplió su sueño de trabajar en televisión y más tarde montó una tienda de ropa, pero en la actualidad es comercial en una empresa del sector textil.

En una entrevista para el portal Outdoor de Telecinco, la exconcursante reconoce que no le importaría meterse en política, como hizo Carlos Navarro 'El Yoyas', que pasó por las listas de Ciudadanos. "Yo lo he pensado. Pero ahora mismo está todo tan complicado… Yo soy de Podemos y creo que España necesita un cambio (...) No puedo ver que a familias enteras las desahucien. Hay muchos amigos míos que todavía están pagando negocios que ya no tienen y otros con estudios no encuentran trabajo. Veo a gente con enchufes de familia, que son casta, y cobran sueldazos sin dar palo al agua y casi sin ir a la oficina", asegura.

Si no me cuido yo kien me va a cuidar #lovemyself @j0selele42 #mipelukero A post shared by Fresita Nuria (@fresitanuria) on Oct 18, 2017 at 3:49am PDT

"Tengo mucha suerte, porque a mí siempre me respetan. Necesitamos un cambio. Soy muy de Ada Colau. Cuando yo luchaba por sacar adelante mi negocio, Ada Colau estaba atándose a los pisos para que no desahuciaran a la gente", confiesa. "Pablo Iglesias también está demostrando que tiene que haber un cambio. Que lo hagan bien o mal… Quizá ya no les dejan. ¿Que sean radicales? ¡Es que ya no podemos más! (...) Ya basta de corbatas y Borja Marís y Pocholos. Estamos tocando la mierda".

A pesar de la etiqueta de "tonta" que le colgaron en el concurso, 'Fresita' sigue muy atentamente la actualidad política y tiene una opinión muy clara sobre la situación catalana. "Yo soy hija de padres andaluces y vivo en Cataluña. Quiero que haya un diálogo y podamos ser todos felices, por favor. Me encanta Cataluña, pero me siento española. A lo mejor tiene la culpa el Gobierno central". "En cuanto a cómo está afectando esta crisis territorial, afirma que se está "notando en el consumo y el turismo" y dice no querer que los turistas "se sientan incómodos en ciudades tan maravillosas como Barcelona o Salou".