¿Qué ha ocurrido con el romance entre Isabel Sartorius y César Alierta? Eso es, poco más o menos, lo que se han preguntado en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, sobre todo después de que tras publicar El Mundo la noticia, todo parezca haber quedado –al menos en apariencia– en agua de borrajas.

Emilia Landaluce, Beatriz Cortázar y Rosa Belmonte comentaron en esRadio cómo una de las dos partes implicadas ha frenado la cadencia de las informaciones al respecto de uno de los romances más mediáticos de la temporada rosa española.

Tal y como explicó Emilia Landaluce, "una de las partes ha estado hablando off the record, pero mi explicación es que él se ha asustado un poco del revuelo. Incluso ¡Hola! le dedicó cuatro páginas al asunto". Y es que "a una parte no le importó que saliera, pero otra que sí...".

¿Cuál es una y cuál es la otra? Federico Jiménez Losantos dijo es esRadio que en este caso habría que prestar atención a la familia... sobre todo a la del expresidente de Telefónica, de 72 años. "La unión con Ana Cristina Placer era tal... –sin hijos, y novios desde que tenían quince años– era enorme. Hablamos de alguien multimillonario antes de Telefónica, y la familia lo que quiere es que se convierta en solterón. Un viudo mayor que así vaya repartiendo".

La solución para alguien tan discreto como Alierta es desarrollar su romance en el extranjero, porque fuera de España –dijo Jiménez Losantos– "estas cosas parece que no cuentan".

Uno de sus destinos favoritos ha sido EEUU. No sería la primera vez que Alierta se desplaza a Vermont en esta temporada de otoño-invierno.

La periodista Beatriz Cortázar, que habló con la propia Isabel Sartorius un día antes de que se filtrase la relación, vuelve a confirmar que la misma es real y que se están "conociendo poco a poco", según la propia Sartorius. "Otra cosa es que con la cosa mediática, haya habido quien haya dicho 'espérate a ver qué pasa...'".