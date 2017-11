Aprovechando la polémica levantada en Hollywood a raíz de los casos de Harvey Weinstein y Kevin Spacey, María Jiménez no dudó en hablar en la prensa española del abuso sexual que sufrió en los inicios de su carrera.

Y este fin de semana, aprovechando la situación, la cantante se sentó en Sábado Deluxe para contarlo de nuevo y dar muestra de su estupenda recuperación después de luchar contra un cáncer de mama. Aunque la entrevista se presentó como un repaso a toda su carrera, muy pronto se centró en su relación con Pepe Sancho, protagonizando un divertido momento con Mila Ximénez.

"En mi vida me imaginé estar siempre junto a Pepe. Estuve muchos años queriendo separarme de él" confesaba María, añadiendo: "las personas como Pepe Sancho no cambian. Estaba muy enamorada de él, y fue el amor de mi vida, pero no me costó separarme de él. Cuando lo hice, me buscaba, pero luego decía en la prensa que yo no quería separarme de él. Era un mentiroso patológico" sentencia.

Tras la repentina muerte del actor, la que fuera su mujer asegura que no quedaron conversaciones pendientes y habla por primera vez de la herencia del hijo que tuvieron en común: "Pepe desheredó a Alejandro porque se puso de mi parte en el divorcio, pero al final el juez le dio la legítima. Heredó una empresa llena de deudas y poco más".

Aunque sin duda el momento más divertido de la entrevista llegaba cuando María confesó que Pepe le fue infiel con Mila Ximénez, que se encontraba en el plató. "Pepe Sancho se acostó con Mila Ximénez cuando estaba casado conmigo. Me dijo que la había pillado con dos copas de más, y lo hicieron en mi cama cuando yo estaba haciendo una gala en Galicia".

Una información que Mila se encargó de confirmar, aunque con una versión diferente. Y aunque ninguna de las dos se puso de acuerdo, lo cierto es que sobrellevaron la situación con mucho humor y gracia, protagonizando el momento más divertido de la noche, en el que Mila no quiso profundizar porque aseguraba que no entraba en su caché.