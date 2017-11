La actriz Amaia Salamanca es la imagen de la nueva gama de los productos de belleza Revlon. Acaba de llegar de Argentina de rodar parte de una película que lleva por título Perdida. "Es una coproducción y está basada en una novela que ha tenido mucho éxito allí, que se llama Cornelia. Ahora rodamos aquí la parte que falta".

Amaia, como ella misma contó, no para de trabajar, y con tres niños no tiene mucho tiempo libre." Tengo la suerte de tener ayuda en casa, y aparte los abuelos siempre echan una mano, sobre todo cuando tengo que viajar. Ahora he tenido que estar 15 días fuera por el tema de la película, y la verdad que no lo llevo nada bien, pero no queda otra".

Le encanta el deporte y ha estado en la maratón de Nueva York, no corriendo pero sí acompañando a Rosauro Baro. "Le encanta el deporte y he ido para apoyarle. A la pareja hay que cuidarla, yo no soy capaz de correr 42 km, pero un triatlón si lo haría. Ahora tenemos menos tiempo para nosotros con los críos, antes salíamos más y ahora es más complicado". "Son todavía muy pequeños, y les hemos tenido muy seguidos. Ahora comienza lo difícil, que es su educación, tenerlos es muy fácil. Soy un poco estricta con ellos, más de lo que yo pensaba, y me dan miedo las redes sociales, lo vigilaré todo lo que pueda".

Amaia Salamanca y el periodista Carlos P. Gimeno | Archivo

Respecto a los abusos sexuales, de los que ahora se está hablando tanto, la actriz dijo que es un tema delicado. "He tenido la suerte que nunca me he visto en esa situación. Sí han intentado ligar conmigo, que es lo normal, y no tiene nada que ver con sufrir acoso. Pienso que las mujeres tenemos que ser fuertes, y no permitir que eso ocurra", explicó.

No descarta con el tiempo volver a ser madre, pero de momento es imposible por cuestiones de trabajo. "Tengo 31 años y tengo tiempo suficiente para planteármelo dentro de un tiempo."

Lo que si tiene muy claro es que de boda, nada. "No tenemos ninguna prisa, además celebrar una boda cuando llevas dos años de relación es muy fácil. Pienso que hay que hacerlo cuando se llevan 20, y todavía tienes ganas".