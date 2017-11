Cristiano Ronaldo se olvida de Georgina Rodríguez en su "entrevista más personal"

Después de recibir el premio a mejor jugador del año por parte de la FIFA y a punto de volver a convertirse en padre junto a Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo ha roto su silencio en una entrevista concedida a ¡Hola! con motivo de la presentación de su último proyecto laboral: CR7 Junior Collection. Una colección de moda infantil en la que se ha involucrado tanto el futbolista como su hijo de siete años. Durante toda la entrevista Cristiano hace referencia a la importancia que da a la familia y a la paternidad. Sin embargo llama la atención que en el reportaje fotográfico no aparezca su actual pareja, Georgina Rodríguez, a la que tampoco menciona a lo largo de toda la entrevista.

"Ser padre es algo que no se puede explicar, es algo que me ha cambiado por completo. Me ha enseñado cosas del amor que nunca supe que existían y me ha ablandado y me ha dado una nueva perspectiva sobre qué es lo verdaderamente importante", reconoce el galáctico. Sobre la hija que espera con Georgina confiesa: "No veo el momento. Ser padre y ver crecer mi familia es el mayor privilegio que he tenido. Disfruto cada segundo". Cuando le preguntan que es lo mejor de ser padre, Cristiano lo tiene claro: "Pasar tiempo con ellos, estar a su lado, sonreír y reír con ellos. Han aportado mucha felicidad y placer a mi vida. Me siento dichoso y privilegiado por tener la oportunidad de ser padre".

Cristiano ha dado buena muestra tanto en público como en sus redes sociales de la especial relación que mantiene con su hijo: "Tenemos una conexión y unos lazos especiales, que nos permiten sentarnos juntos y reírnos de cosas pequeñas. Nos encanta jugar y ver películas", respecto al fútbol reconoce que se ha convertido en la gran pasión del pequeño Cristiano: "Juega todo el tiempo. Supongo que lo lleva en la sangre". Y es que Cristiano solo tiene palabras de amor y admiración para su hijo: "Es un niño muy cariñoso, atento, amistoso, respetuoso y súper abierto. Me hace sentirme muy orgulloso como padre". Un orgullo y cariño que se ha puesto de manifiesto en la colección para la que Cristiano ha colaborado activamente y que se podrá adquirir en su web dentro de un mes.