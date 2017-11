Una prueba de ADN confirma la sospecha de Diego Matamoros: "No soy el padre de mi hija"

Después de interponer una demanda de paternidad en los juzgados, Diego Matamoros ha confirmado lo que venía sospechando desde hace años: la niña que creía fruto de su relación con Tanit Grande, no es su hija. Así lo demuestran las pruebas de ADN que solicitó el juez y que supone un punto y final de una truculenta historia de amor que terminó en engaños, decepciones y mentiras.

El hijo de Kiko Matamoros asegura en la revista Semana que está "destrozado" con la noticia: "Necesito tiempo para superarlo, para curarme y para saber cómo avanza con mi vida (…) Para mí es comparable a la muerte en vida. La niña de casi cuatro años, ya no es nada mío".

Diego se enteró de la noticia el pasado 1 de noviembre a través de un email del laboratorio en el tuvo que hacerse las pruebas: "Lo peor del email fue ver la cara de mi hija muy sonriente en una foto. ¡Fíjate que todavía sigo llamándola mi hija!", asegura en la revista. "La niña también es víctima de todo esto. ¡Es que ella me llamaba papá! Tengo la sensación de que no sé con quien he estado viviendo, que he perdido mi tiempo y mi vida. La realidad es muy dura, me han quitado el futuro con ella, me han quitado todo".

Diego definió su relación con la psicóloga Tanit Grande como "tóxica". La pareja tuvo una relación llena de altibajos, varias rupturas y reconciliaciones. En 2014 nació la niña, que ahora la prueba de ADN ha demostrado ser de otro hombre: "Sé quién es el hombre con el que Tanit tuvo una relación. Mi padre lo averiguó (…) Ante el juez, Tanit afirmó que a medida que la niña crecía, le veía más parecido al otro hombre que a mi".