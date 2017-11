Drama en 'Masterchef': "Es la primera vez que ocurre algo así"

Se acerca la semifinal de Masterchef Celebrity y una semana más, un nuevo concursante tuvo que dejar su delantal durante la gala de este martes. Una de las despedidas más dramáticas de la historia del concurso, pues fue la primera vez que una aspirante no pudo presentar su plato al jurado y fue directamente expulsada. Anabel Alonso, última integrante de ‘las retales’ (inesperado dúo cómico que formó con Bibiana Fernández) no fue capaz de terminar su postre al tener problemas con la báscula.

"De repente, estas cosas surrealistas ocurren y no todo está bajo control y existe el factor humano", dijo Anabel Alonso entre lágrimas. Y es que el nerviosismo de la prueba de eliminación hizo que no se percatara de que la báscula estaba pesando los ingredientes en libras y no en gramos, por lo que el tiempo se le echó encima y no fue capaz de terminar su postre a tiempo. A la hora de la valoración, sus compañeros y el jurado no podían creerse que no hubiera plato que valorar: "Es la primera vez que un aspirante de Masterchef no presenta su plato. Nunca había ocurrido algo así. Lo has dado todo, has estado luchando como una campeona. Eso es un orgullo para ti y para todos", le dijo el jurado.

En su despedida, la cómica hizo repaso a su trayectoria en el programa y tuvo un recuerdo especial para Bibiana: "Voy a echar de menos las risas, los viajes, esas bronquitas en los exteriores. Con Bibi tengo muchos momentos que no voy a olvidar, creo que ha habido una comunión especial. Cuando entras aquí ves que es divertido, ves la tensión y quieres aflojar, pero vi que hay que tomárselo muy en serio. El jurado es cañero. No sé qué va a hacer Jordi sin mí, a lo mejor le llamo cuando esté en exteriores". Antes de abandonar la cocina, los compañeros de Anabel lloraron su marcha y todos se fundieron en un abrazo: "Tiene que estar muy contenta. Nos ha dado mucho humor. ¡Vivan 'las retales'!", comentó José Corbacho.

Llega Francis Lorenzo

Este martes conocimos al que podría ser primer concursante de la tercera edición de Masterchef Celebrity: Francis Lorenzo. El actor participó en la prueba de exteriores como sustituto de la que era la capitana Silvia Abril, que se encontraba indispuesta y no pudo acudir a la grabación. El actor demostró junto a Patricia Montero y José Corbacho que está capacitado para participar en la próxima temporada: "Ha hecho una cosa que me gusta de los aspirantes, no quejarse", dijo Corbacho.

Pepe Rodríguez comentó que "se comportó extraordinariamente bien" durante el cocinado. Y analizando la prueba el actor no pudo mostrarse más feliz con el trabajo: "Me he sentido un poco asustado, ves la responsabilidad y es que se la están jugando. Estoy muy satisfecho. Recomiendo la experiencia en todos los sentidos. No me había planteado participar, pero viendo la experiencia...".