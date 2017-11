Laura Matamoros, desolada ante la verdad sobre la paternidad de Diego: "Ha sido un golpe bajo"

Después de interponer una demanda de paternidad en los juzgados, Diego Matamorosconfirmó lo que venía sospechando desde hace años: la niña que creía fruto de su relación con Tanit Grande no es su hija. Así lo demuestran las pruebas de ADN que solicitó el juez y que supone un punto y final de una polémica historia de amor. Una noticia que el propio protagonista confirmó en una exclusiva para la revista Semana este miércoles.

Las reacciones de su familia no han tardado en llegar, como el caso de su hermana Laura Matamoros, que habló con Sálvame sobre la noticia: "Ha sido inesperado, muy raro y difícil. Un palo muy duro y un golpe bajo. Aunque sea duro, es un alivio conocer la verdad. Quiero mucho a Diego, para mí, es de lo más importante que tengo en mi vida". Cuando le preguntaron sobre la expareja de su hermano, Laura prefirió callar: "Mi opinión sobre Tanit me la reservo, quien sabe leer entre líneas puede deducirla".

Kiko Matamoros entró por teléfono en Sálvame para expresar su opinión tras el mazazo que ha sufrido su hijo, asegurando que la noticia no le sorprendió: "Por la trayectoria de esta chica y algunas cosas raras que vi, yo ya me lo esperaba". Tal y como explicó, está dando apoyo a su hijo a través de Laura: "Le aconsejo que actúe sin odio, eso no lleva a ningún lado. Tampoco hay que crucificar a nadie por algo así".

También hay voces que animan a tomar medidas legales contra Tanit como Kiko Hernández: "Denuncia, porque aquí lo que hay es una estafa emocional". Además, un experto en estos temas explicó a Sálvame que "Diego puede reclamar a su expareja la reparación de los daños que le ha causado durante todos estos años". Sin embargo hay quien aprovechó para cargar en las redes sociales contra el hijo de Kiko Matamoros, como Ángela Portero o Toño Sanchís.

Qué Vergüenza utilizar a una menor que dice que quería para ganar dinero fácil. El ya sabía que no era su hija! Que no mienta pic.twitter.com/rLp2uDIE1g — Ángela Portero (@Porteroangela) November 8, 2017

Si yo sabía que no era el padre, cómo no lo va a saber Diego? Otra cosa es que La Niña naciera estando ellos juntos como pareja y decidieran criarla como si fuera Diego el padre — Ángela Portero (@Porteroangela) November 9, 2017