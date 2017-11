Laura Escanes se arriesga con el look más sorprendente

Laura Escanes, mujer de Risto Mejide, acostumbra a ser muy activa en las redes sociales y contar su vida a través de ellas. Esta semana ha sorprendido a sus seguidores de Instagram, donde acumula más de 800.000 incondicionales, con dos imágenes que han generado todo tipo de reacciones, tanto positivas como negativas.

Laura mostró dos fotografías en las que se pudo ver el proceso del cambio de look. En la primera se mostraba a la joven justo antes de cortarse el pelo, en la segunda, se vio el resultado con el texto: "¡Lo he hecho! Tachado de la lista.Estrenando look en la inauguración de la nueva tienda de @rosa_clara en Girona. Como no podría de ser de otra manera de la mano de los mejores".

Ahora, Laura Escanes luce el pelo corto, teñido de rubio, al estilo pixie cut. Un peinado que ya han llevado artistas como Natalie Portman, Charlize Theron, Miley Cyrus o Jennifer Lawrence.