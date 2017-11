Meretérica, fistro y agromenáuer: el chiflado diccionario de Chiquito de la Calzada

El humorista Chiquito de la Calzada, fallecido este sábado de madrugada en su Málaga natal, se hizo famoso por invenciones léxicas, muletillas y célebres frases que intercalaba en sus chistes entonadas en un peculiar dialecto que lo llevó a ser una de las figuras públicas más imitadas durante años. Su forma de gesticular y caminar y su peculiar dialecto, que le dieron la popularidad que nunca logró como cantaor -llegó a quejarse de que algunos imitadores habían explotado su personaje "para saltar a la fama"- surgieron porque, según él mismo relató a Efe, era una persona "muy nerviosa".

"Cuando salgo al escenario me convierto en un robot y me sale solo", señalaba en alusión al movimiento de brazos y piernas que popularizó. Chiquito, que se definía "un laboratorio del arte", explicaba que el humor lo era todo para él: "No sólo es contar chistes, es mi vida".

A continuación figuran algunas de las expresiones emblemáticas en la carrera de Chiquito de la Calzada:

Fistro: "Es una palabra planetaria", sentenció Chiquito cuando en 2008 le preguntaron sobre la procedencia de la expresión. "Procede de una galaxia de 1801", aclaró. Fistro es una de sus coletillas más utilizadas en España a pesar de no tener claro el significado. Una expresión que a veces acompañaba con "pecador del pradera".

¡Al ataquer!: era la peculiar forma que tenía Chiquito para lanzarse a su público a contar chistes. Lo acompañaba de ese inimitable movimiento y que junto a esa ‘r’ final hacía imposible que el público no se rindiera a sus pies.

¿Te da cuén?: una frase utilizada por el humorista para enfatizar partes de sus chistes y forma de preguntar a su público. En realidad es un apócope de "¿Te das cuenta?".

¡Hasta luego, Lucas!: Una de sus expresiones más famosas y que Chiquito como despedida. Desde mediados de los 90, la frase se popularizó ( hoy diríamos viralizó) y a pesar del paso del tiempo, las nuevas generaciones de españoles siguen despidiéndose así.

Por la gloria de mi madre: Expresión muy habitual que usaba intercalada en sus chistes. A veces era sustituido por mi padre/tu madre/tu padre

No puedorrr: coletilla que repetía una y otra vez, con la mano en la cadera y moviéndose de un lado a otro del escenario. Chiquito usaba esta frase en mitad de los chistes usando esa característica ‘r’ final que sonaba con más o menos intensidad dependiendo del énfasis que le quisiera poner.

A güán, a peich, agromenáuer: Si a veces ya era complicado entender a Chiquito en español, a veces iba más allá y se atrevía con el inglés. El público reía en los intentos de malagueño de hablar en la lengua de Shakespeare.

¡Jarrrrl!: expresión que acompañaba con ese característico movimiento que recordaba a los pasos de baile de Michael Jackson.