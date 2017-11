Kiko Hernández, sobre la operación de ojo de Leticia Sabater: "Ha sido un desastre"

Hola chicos os agradezco todos vuestros mensajes de apoyo, Y tan cariñosos, aquí sigo recuperándome y cuando llegue el momento por supuesto que os enseñaré mi nuevo ojito, este fin de semana no voy a ir a ningún programa de televisión,un beso fuerte a todos💝😘os amooo💚❤️

A post shared by Leticia Sabater (@leticiasabateralonso) on Nov 10, 2017 at 7:16pm PST