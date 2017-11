Aurah Ruiz destapa la incómoda verdad sobre Jesé y su hijo

El hijo de Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz lleva ingresado en el hospital desde que la canaria diera a luz hace ya cuatro meses. La madre está pendiente en todo momento de Nyan, que nació con problemas de salud, pero parece que no ocurre lo mismo con el padre, a pesar de lo que ha estado contando el futbolista en sus redes sociales desde que el niño llegó al mundo. Jesé le dedicaba tiernas palabras de amor tanto al bebé como a su madre, pero todo parece quedarse en las redes sociales.

La realidad es muy distinta y Aurah, cansada del comportamiento del padre de su hijo, ha estallado y contado la verdad a través de su cuenta de Instagram. Primero explicó la difícil situación por la que tienen que pasar para el tratamiento de Nyan: "Mi bebé necesita una prueba para un diagnóstico que no se hace en Canarias. Y aun así, me ponen pegas para un traslado. Fuera de España, mi hijo ya se hubiese sido sometido a una operación".

La que fuera pretendienta en el programa Mujeres y Hombres y Viceversa contó una realidad que no deja muy bien al jugador del Stoke City. "Tu hijo está en el hospital y tú de cena por ahí con tus amigos. Tu hijo lleva cuatro meses ingresado en el hospital y tú llevas mes y medio sin verle. Es mejor estar con tus amiguitos que con tu familia, ¿no?", dijo muy enfadada.

"Me da hasta vergüenza ajena y no voy a parar de hacer directos y decírselo a todo el mundo. Decirles quién eres tú hasta que aparezcas por aquí". Ruiz se ha quejado de que el padre del pequeño no acude al hospital y, por tanto, ella no puede moverse de allí en ningún momento. "Mueve el culo, mi niño, que da vergüenza ya", declaró. "Dile al Stoke City que no te dé días libres, porque para que te dé días y te vengas con tus amigos, no procede, mi niño".