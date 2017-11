La infanta Pilar asegura que el Rey "lo está pasando muy mal" por la crisis separatista

La Casa Real sigue muy de cerca la crisis catalana y ha sido la infanta Pilar de Borbón la encargada de desvelar el difícil momento por el que está pasando el Rey Felipe VI. En declaraciones a los periodistas congregados en la presentación en Madrid del Rastrillo Nuevo Futuro, la hermana del Rey Juan Carlos asegura que su sobrino "lo está pasando muy mal" ante la situación que vive Cataluña debido al desafío separatista.

La hermana de Juan Carlos I calificó de "maravillosos" los últimos dos discursos en los que el Rey se ha referido a Cataluña, el que pronunció por televisión de forma extraordinaria el 3 de octubre y el que protagonizó en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo el día 20 del mismo mes.

Según la infanta Pilar, el asunto de Cataluña es "complicado, difícil y doloroso" y expresó su esperanza en que "se arregle". "Pero como no soy política y no sé lo que está pasando, lo mejor es que no diga más sobre el tema", añadió la hermana mayor del rey emérito.