Matilde Solís: "Sufrí abusos sexuales de Javier Criado"

A principios de noviembre Javier Criado volvía a ser noticia tras acudir al juicio en el se le acusa de presuntas vejaciones y abusos sexuales a varias mujeres que fueron sus pacientes y de las que obtuvimos sus desgarradores versiones. Un nuevo episodio de esta desagradable historia que ha conseguido que Matilde Solís estalle y vuelva a romper su silencio contra el que fue su psiquiatra.

Igual que la primera vez que cargó contra él, confesando que había abusado de ella cuando estaba enferma, la ex mujer del actual Duque de Alba ha recurrido a su cuenta personal de Facebook para volver a enviar un comunicado y en el asegura que los abusos a los que hacía referencia eran de índole sexual.

"En la carta que escribí hace meses, no especifiqué a qué tipo de abusos me sometió Javier Criado, así que lo digo ahora. Sufrí abusos sexuales. Aparte de todo lo demás. Las mujeres que han dado su testimonio me han dado mucha fuerza. Que se avergüence el psiquiatra. Yo no lo haré más", narra Matilde, que además aprovecha para mandar un contundente mensaje a todos los que la cuestionan: "Y por último, mandar a la porra a todos aquellos que juzgan y humillan sin saber ni entender".

Aunque han sido ocho las mujeres que han denunciado a Criado ante la ley alegando abuso sexual, omisión de socorro y contra la integridad moral, además de inducción de suicidio, las denuncias han sido archivadas porque se superan los periodos de 3, 5 y 10 años de prescripción previstos para los delitos recogidos en la querella.