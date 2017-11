Gil Silgado interrumpe a su hija en 'Sálvame': "Eres una okupa impresentable"

José María Gil Silgado ha vuelto con María Jesús Ruiz tras muchas acusaciones desagradables y luchas en el juzgado. Pero parece que no le va a salir gratis, y no solo por las denuncias del ex de ella. El lunes, su propia hija apareció en Sálvame para anunciar que nadie en su círculo cercano aprueba esa relación.

Pero no solo su hija, Anabel. La propia madre de Gil Silgado habló con el programa por teléfono para contar lo que ella cree que ocurre con María Jesús Ruiz, una "chica que sólo quiere empresarios".

En lo que respecta a Anabel Gil, la hija de José María, se personó en el plató para contar todos los detalles de la vuelta de su padre y la ex miss España. "Estoy alucinada por la vuelta de mi padre con María Jesús", dijo, todavía sorprendida.

Parece que esto no sentó nada bien al empresario, que llamó al programa para arremeter contra su hija: "Estoy viendo a esta impresentable, estas denunciada, ya te llegará". Gil Silgado añadió: "Eres una embustera, tú no eres mi hija, ponte a trabajar".

El empresario defendió a María Jesús, que en el pasado hizo un Deluxe dedicado única y exclusivamente a contar las miserias de su convivencia con él: "Es mi gran amor", reconoció. Gil Silgado aseguró no tener ningún miedo a que la ex miss lo abandonase otra vez y, en su lugar, se dedicó a acusar a su hija de varias cosas, entre ellas de entrar en su casa con un hacha para robarle. Además, le envió una foto a Kiko Hernández de ese momento: "No quiero a mi hija, no quiero saber absolutamente nada de mi hija", aseguraba Gil Salgado, que también intentó sacar trapos sucios de algunos colaboradores. Gema López mostró su indignación ante la llamada del susodicho: "Este señor se dedica a difamar, es un manipulador".

Anabel Gil ha tenido que escuchar a su propio padre acusándola de robarle. Los colaboradores aseguraban que este hombre ha cambiado con los años desde que lo conocen, incluso Terelu le dijo: "¿Qué te ha pasado para que te conviertas en lo que eres ahora?, Yo te conozco desde hace muchos años y antes no eras así".

Sea como fuere, José María Gil Silgado aleja a todos los suyos de su lado por volver con la madre de su hija pequeña, María Jesús Ruiz, la que él mismo asegura que es el amor de su vida.