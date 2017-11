Lucía Villalón brindó junto a otras famosas como Patricia Montero, Carla Goyanes y Eugenia Osborne en la apertura del nuevo pop up de Ruinart. Como no podía ser de otra forma todas confesaron ser grandes amantes de la comida italiana y es que este nuevo espacio sea convertido en uno de los locales de moda de la capital madrileña.

Por su parte, Lucía Villalón no dudó en hablar del buen momento que está viviendo en el terreno profesional, pero también personal. Desde su ruptura con Chicharito, la periodista mantiene su vida privada en la más estricta intimidad.

Sin querer dar muchos detalles de su nueva historia de amor, Lucía sí que comentó que hay alguien especial en su vida, aunque quizás sea "pronto" para contarlo. "Supongo, no sé. La verdad es que estoy encantada con mi trabajo, estoy aprovechando un montón de cosas que no disfrutaba antes, de ver gente que no veía antes, conocer gente y al final siempre hay tiempo para todo". Sin querer desvelar nada, aseguró estar "muy ilusionada" con su "vida en general, en lo personal y en lo profesional".

Pese a no querer desvelar nada más, lo cierto es que una sonrisa delataba a Lucía. "Estoy ilusionada con varias cosas, no se puede decir nada porque dicen que da mala suerte, luego si quieres te lo cuento pero me está yendo muy bien. Sigo entre Barcelona y Madrid por el tema de La Liga y muy comenta, me gusta mucho mi trabajo, lo disfruto un montón y con todos los proyectos que si salen pueden ser muy chulos.

Preguntada por si alguno de esos nuevos proyectos es dedicarse a la actuación, Lucía ha considerado que "nunca digas nunca, siempre hay que probar cosas nuevas y a lo mejor se te da bien y quién sabe, pero la verdad es que no creo que sea mucho lo mío. Todo el mundo me pilla las mentiras, ya no miento por eso, siempre me pillan".