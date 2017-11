Paz Padilla recuerda entre lágrimas a Chiquito de la Calzada: "Era un ser puro"

Era una niña cuando llegue a tu vida, perdida en un mundo nuevo donde nunca pensé que podría mantenerme tanto tiempo,mucho te lo debo a ti,a tus consejos, a tu cariño. Se que querías irte con tu Pepita,pero esperaba que te levantaras como lo hacías en ese sofá de "Genio y figura" de hace 20 años,donde comenzamos juntos, al grito de: _ Al Ataquer!!!! Nadie puede decir de ti que eres un "Cobarde un fistro" Si no un genio loco,un maestro, creaste escuela y una manera de hablar.Muchos intentaron imitarte, pero nadie pudo. Porque eres único. Eres el ser más auténtico que he encontrado en esta profesión. Nunca me he reído con nadie como contigo.Te quiero y siempre te querré. Pecador de la pradera. !!!!Hasta luego Lucasss!!!!!

A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) on Nov 11, 2017 at 4:49am PST