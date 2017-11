La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, último Premio Nacional de Moda, se confiesa en Diez Minutos con la misma sinceridad que viene mostrando en los últimos meses. Qué esperábamos: lo de "por encima del bien y del mal" lo inventó ella.

Interrogada sobre su separación de Pedro J. Ramírez, la creadora reconoce lo mucho que le sorprendió la noticia. A ella, y a su círculo de amigos, entre los que cita a Federico Jiménez Losantos: "La noche antes de que se desencadenara todo yo estaba con la mujer de Federico en la Ópera, me preguntó por él, y le contesté: ‘Lo del Español (sic) le ha sentado como un tiro". Al llegar a casa se lo contó a su marido, que le contestó: 'También creo que no le ha sentado nada bien'", presupone.

Sobre su boda tres meses antes de la separación, Agatha confiesa: "A veces yo decía: No nos podemos separar ni divorciar porque no estamos casados. Yo nunca me había querido casar, pero de repente nos casamos en secreto". Un año después, la situación sigue tensa entre la ex pareja: "No lo he vuelto a ver, y si te soy sincera me gustaría que pasaran diez años sin verle, lo que quiere decir que aún estoy un poco herida. A veces voy por la calle aterrada de poder encontrármelo. Eso no es normal y espero que se me pase pronto". Y aclara que "tiene la conciencia tranquila" pues "todo el mundo sabe cómo se ha portado con Pedro J. Ramírez en momentos muy difíciles".

Además, regala, como siempre, titulares: "Antes mi vida era Rajoy, Rajoy, Rajoy. ¿Sabes la relajación intelectual que ha sido para mí no pensar en Rajoy?".