Diego Matamoros, destrozado y en tratamiento: "No es agradable lo que estoy viviendo"

De lo más derrotado, Diego Matamoros acudió al preestreno de la película La Liga de la Justicia y allí reconoció a la prensa que está pasando por un momento muy complicado en su vida. Desde que descubrió la verdad sobre su expareja y que no es el padre de quien creía su hija, el joven está tratando de asumir la idea poco a poco.

Diego Matamoros asegura que está yendo a un psicólogo para tratar de recuperarse. "Todo está igual que la semana pasada. Agradezco a Estela que me haya sacado de casa. No es agradable lo que estoy viviendo. Será cuestión de tiempo. Tratamiento psicológico y aceptar las cosas". Ir a terapia, reconoce, "ayuda a arreglar ciertas cosas y asumirlas".

Nada de eso, sin embargo, oculta su rabia contra su ex, Tanit. "Tengo múltiples sentimientos como estafa moral, una pérdida en vida y un poco ridiculizado. Un poco de todo. Se ha jugado con las ilusiones de las personas y no se lo deseo a nadie".

Dice que no ha hablado con ella, y que tampoco lo desea. "No tengo nada que hablar con ella. Son cosas que no hay que ponerle palabras, con los hechos ya basta". Tajante, dice que "al final los actos de cada uno nos pone en el lugar que le corresponde y ella se ha retratado con sus actos".

No obstante, no todo son malas noticias. Su inminente boda con con Estela Grande, su pareja tras romper con Tanit Grande, centra también toda su atención. "Hay tranquilidad. Me lo tomo como una cosa muy tranquila, muy bonito. Todavía queda", dice al respecto.

Las relaciones con su padre, Kiko Matamoros, siguen siendo frías. "No he hablado con él. No se ha puesto en contacto conmigo", dice sobre él y la boda. "Sin novedad por ningún lado. Supongo que estará preparando sus cosas y yo las mías".