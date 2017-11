Antonio David Flores recibió este miércoles el Premio Libra por su lucha por la custodia compartida de sus hijos y lo hace junto a otros cinco premiados como José María García, Josep Maldonado, Manuel Altava, Nicolás de Cárdenas y Tomás Aceituno.

En medio del complicado momento judicial que vive con Rocío Carrasco, sin duda este premio tiene un sentido muy especial para Antonio David. Y es que, desde que se separó de su exmujer, ha luchado por la custodia de sus hijos siendo ellos los que han decidido quedarse al lado de su padre.

Visiblemente emocionado por el reconocimiento, Antonio David Flores llegó solo a Sevilla para recoger el premio y, como no podía ser de otra forma, en su discurso tuvo muy presente su caso personal. A la espera de conocer la resolución de la juez para saber si se archiva el caso o va a juicio por la denuncia de malos tratos interpuesta por Rocío Carrasco, Antonio David comentó en su discurso: "Cuando estoy en contra de la ley de violencia de género es cuando alguna mujer la utiliza poniendo una denuncia falsa, acogiéndose a sus beneficios, son muchos, ya lo sabemos. Pero hay uno que es fundamental, es que el padre denunciado por violencia de género, ipso facto pierde la custodia compartida. No hay marcha atrás. De repente, igual no tienen en cuenta el perjuicio que se crea al padre y a sus hijos al utilizar de una manera dañina y falsa esta ley".

Antes de finalizar su discurso, Antonio David quiso dedicarle el premio a las que sin duda son las personas más importantes en su vida: "Ofrecer este premio a mi mujer y a mis hijos porque solo ellos saben realmente cómo lo están pasando. Como bien sabéis, hace siete meses fui denunciado por mi exmujer, utilizando la Ley de Violencia de Género. Estoy esperando que la juez se pronuncie, para archivar la causa o ir a juicio. Espero la próxima vez poder hacer una reflexión algo más extensa y con datos sobre la Ley de Violencia de Género".

En años anteriores, también otros rostros conocidos recibieron este mismo premio como fue el caso de Francisco Rivera o el propio Jesulín de Ubrique,que recibió este mismo reconocimiento el pasado año en medio de una gran polémica.