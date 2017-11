La modelo Jessica Bueno ha hecho un viaje relámpago a Madrid para presentar la nueva campaña de moda Smara by Lidl. Jessica vive en Birmingham con su marido Jota Peleteiro desde que le fichó por un club de futbol en esa ciudad.

"Estoy encantada de estar de nuevo aquí, me gusta mucho esta colección. Llevo tiempo apartada de mi profesión y confieso que me hace mucha ilusión. No lo echo mucho de menos porque estoy muy feliz en esta etapa de mi vida, y desde que soy madre tengo otras prioridades. Mi marido y mis hijos están por encima de todo. Allí llevo una vida mucho más tranquila, desempeñando el papel de madre. Me gusta vivir allí, es una vida totalmente diferente pero me he adaptado muy bien, además estoy aprendiendo inglés, de momento lo hablo como los monos", dice riendo.

La ex de Kiko Rivera no quiso entrar en detalles de cómo está su relación con el padre de su hijo mayor. "No me apetece mucho hablar de ese tema, lo único que te puedo decir es que lo mejor es que las cosas fluyan solas. Le deseo mucha felicidad y que todo esté bien, lo mejor."

Por el momento no se plantea en aumentar la familia. "No a corto plazo, pero sí queremos ser familia numerosa con el tiempo. Y eso que soy muy feliz en mi matrimonio, este año cumplimos el tercer aniversario y el balance es genial. Mi marido tiene un contrato de 5 años, y estamos encantados. Jota me aporta estabilidad, confianza y mucho amor. Nos gusta ir a España, y en Navidades estaremos unos días".