Sara Carbonero estuvo unas horas en Madrid para presentar su última colección de alta bisutería, que como ella misma contó, ha sido bautizada como Saudade. "Aunque estemos viviendo en Oporto, que es muy cerca, siempre echas de menos lo tuyo, y por eso he elegido ese nombre, ya que es una palabra que me gusta mucho. Para esta colección me he inspirado un poco en joyas de mis abuelas, que también te da una cierta nostalgia, y hacer algo vintage. Yo no soy muy joyas, y cuando las uso suelen ser muy pequeñas, solo llevo a lianza y poco más.

Al preguntarle sobre el rumor que corrió hace unos días, ante un posible embarazo, lo dejó muy claro. "No estoy embarazada, todo fue a raíz de una foto que fue supertraicionera, cuando lo vi se lo comenté a Iker, y por ahora no pensamos en aumentar la familia, no es el mejor momento, al no saber por cuento tiempo seguiremos viviendo en Oporto. A mí me gustaría quedarme porque es una ciudad muy cómoda, y la gente es muy amable, estamos encantados, pero depende de la situación deportiva de Iker. Me iría donde surgiera, no me da pereza ningún sitio".

Carbonero y Carlos Pérez Gimeno | Archivo

Sara está feliz con su situación actual. "No concibo una familia viviendo separados, he apostado por todo lo contrario. Estoy disfrutando mucho de los niños, y hay que estar muy pendiente de ellos, de vez en cuando hay pelusas, como es lógico. La verdad es que son muy distintos. Martin , el mayor, es más tranquilo, le gusta jugar con animalitos, la música, mientras que Lucas es todo lo contrario, está todo el día con los coches y la pelota, y cierto es que a su padre si le gustaría que al menos le gustase el fútbol, aunque no se dedicase a ello. No echo en falta a la televisión, sí a los amigos, compañeros, la redacción, pero ya se verá más adelante, todavía tengo una excedencia de tres años, que terminará dentro de un año y medio.

Cuando viene a Madrid, lo hace con el tiempo muy justo, y comentó que no había ido a visitar Georgina, la novia de Ronaldo después de haber dado a luz. "Sí les hemos felicitado, Iker y Ronaldo se llevan muy bien, yo a Georgina no la conozco, pero me alegro mucho por ellos".