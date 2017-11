Massiel a Pablo Iglesias: ¿Cataluña soberana? ¿Soberana de qué?

Este miércoles, Pastora Soler recibió en su casa la visita de Bertín Osborne en el nuevo programa de Mi casa es la tuya. En un momento del programa, se sentaron en la mesa a charlar y comer varias representantes de Eurovisión: Massiel, Remedios Amaya, Rosa López y Soraya Arnelas.

Massiel se convirtió en la protagonista de la noche al comentar la situación política de Cataluña, dejando a sus compañeras sin palabras: "Pastora Soler ha sido uno de las mejores voces que ha ido a Eurovisión, no solo a nivel europeo, que somos todos, incluido Cataluña, sino mundial. ¿Qué es eso que dice Pablo Iglesias de Cataluña soberana? ¿Soberana de qué?". Ante la incomodidad de la situación, sus compañeras de mesa cambiaron del tema cantando la popular canción "La la la".

La representante de Eurovisión en el año 1968 continuó narrando cómo se presentó al festival después de que Joan Manuel Serrat rechazara participar ante la imposibilidad de cantar en catalán. Desveló que, según los compositores de la canción, el Dúo Dinámico, "era una pena que no hubiese venido Karina, que es más comercial".

También contó que "no le dieron el trofeo el día que ganó porque se les olvidó. En vez de darle un premio a Ramón Arcusa y Manuel de la Calva y otro a mí, le dieron a ellos los dos. A mí me dieron para tabaco, que yo no fumaba".