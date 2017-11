Cristina Pedroche explota tras los últimos reproches: "Dejadme en paz"

Cristina Pedroche ha explotado. Y lo ha hecho en su cuenta oficial de Instagram, donde ha expresado su frustración por tener que encajar críticas por, según dice, todo lo que hace.

Naturalmente, y dados los más de 1,6 millones de seguidores de la colaboradora de Zapeando en la citada red social, su encendido comentario ha tenido miles de respuestas y "likes".

También de sus detractores, que han vuelto a arremeter contra Pedroche, ahora mismo preparando ya su –a buen seguro– vestido de Nochevieja por tercer año consecutivo.

La razón es que Pedroche eligió un vestido que enseñaba demasiado poco. Es decir, que fue criticada por ir demasiado tapada.

Cristina Pedroche | Instagram

"Si me pongo escote y falda corta soy una guarra y una buscona. Si me pongo un vestido más tapado como se supone que es este no soy sexy. Os voy a decir una cosa... Es mi cuerpo. Dejadme en paz", dice indignada.

La presentadora continúa aconsejando a sus seguidoras "que nadie os diga qué poneos para que podáis ser más o menos atractivas. Es vuestro cuerpo y podéis hacer lo que os dé la gana".