Cristina Saavedra, presentadora de La Sexta, atropellada en un paso de cebra

La propia periodista Cristina Saavedra informó en su perfil de Twitter que fue atropellada en un paso de cebra en la localidad coruñesa de Sada.

La periodista galllega escribió que un coche le atropelló cuando cruzaba un paso de peatones con su sobrino. Saavedra dijo también que éste estaba bien, y ella lo estará "pronto".

No obstante, se desconocen más datos sobre el estado de salud de la periodista, que lleva presentando la edición de las 20:00 horas de La Sexta Noticias desde hace más de una década.

A quienes me socorrieron el sábado, en la calle, en Sada. No pude darles las gracias como merecían. No los conozco, así que ojalá vean esto: GRACIAS infinitas. Un coche me atropelló cuando cruzaba un paso de peatones con mi sobrino. Él está bien.Yo lo estaré pronto ;)) #PuraVida