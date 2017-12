Bustamante se borra de la gala de 'OT' tras un encuentro con Paula Echevarría

David Bustamante sorprendió este jueves con su ausencia en la Academia de Operación Triunfo, donde le esperaban para los ensayos de la gala de Navidad que prepara el programa y que se emitirá el próximo lunes 25. Noemí Galera se encargó de dar la mala noticia a los alumnos. En palabras de la directora de la Academia: "David Bustamante no ha podido venir a ensayar ni podrá grabar porque está indispuesto. En su lugar, Miriam cantará con Javián 'Te quiero, te quiero', de Nino Bravo y Nerea 'Vivo por ella' con Álex Cassademunt".

Bustamante no acudió a los ensayos y no participará en la gala, pero donde sí se le pudo ver horas antes fue en la función de Navidad de su hija Daniella. El artista visitó el colegio de la niña solo y allí se encontró con Paula Echevarría, que fue acompañada de sus padres. Fue un momento incómodo, ya que aunque llegaron casi al mismo tiempo al colegio, ambos prefirieron no saludarse ante los medios de comunicación, según Semana. Fue después de este momento cuando Bustamante comunicó que no viajaría a Barcelona para ensayar con Nerea y Miriam y que suspendía su participación en la gala. ¿Qué pasó con Paula?

Bustamante no se ha pronunciado al respecto ni ha hablado de su "indisposición", tan sólo ha publicado una foto desde el centro educativo de Daniella, igual que ha hecho Paula. "Está todo preparado y la artista nerviosa, como debe ser", escribió la actriz.

Paula, llegando al colegio con su hija y sus padres