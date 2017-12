Así pilló Mark Hamilton la infidelidad de María Lapiedra

Es la hora de Mark Hamilton. El marido engañado de María Lapiedra se manifiesta en ¡Qué me dices! sobre la relación de ésta y Gustavo González, colaborador de Sálvame y destacado paparazzi. Y, como era de esperar, se siente enfadado y humillado.

Dice Mark que descubrió el affaire el pasado verano, y que naturalmente no "consintió". "No me lo dijo María, les pillé por un mensaje de móvil". Dice, de todas formas, quedarse para sí un detalle concreto que su mujer le ha contado y que no está dispuesto a perdonarle. "Prefiero guardarlo", dice al respecto.

El marido de Lapiedra, que ahora vive "en una segunda residencia que tenemos", también anuncia que "esto es una guerra que acaba de empezar. Y quisiera decirle a este señor [Gustavo González] que la ganaré".

La pareja, mientras esto ocurre, intenta hacer vida normal, acudiendo juntos a la función de Navidad de su hija Martina, el pasado día 19 de diciembre, aunque con cara de circunstancias.

Se trata de unas imágenes del mismo día en que la actriz entró en Sálvame para confesar que su matrimonio se había roto definitivamente. Mark y María fueron en el mismo coche familiar, ella sin maquillaje y con unas importantes ojeras.