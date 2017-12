Terelu amenaza con hacer lo de la porra con un perrito

En ¡QMD! recurren de nuevo –esto no es novedad– a Terelu Campos, que regresa a lo grande con nuevo reality y se sincera: "No tengo problema con las críticas". Naturalmente, se trata del regreso de Las Campos este miércoles en Telecinco, una esperada nueva entrega navideña del programa que ha relanzado la carrera de madre e hija. "Es más fácil encontrar un buen perrito en Nueva York que una buena porra en España", dice al respecto de su dieta, "más de salado que de dulce".

Dice no temer a las críticas una vez se emita el temido especial: "Yo trabajo en Sálvame y sé lo que es. Nos conocemos mucho, es normal que sepan de qué pie cojea cada uno". Además no tiene problema con la autocrítica: "En el primer capítulo se me olvidó lo de la porra. Los compañeros estaban cargando las cámaras en la furgoneta y a mí se me olvidó que había un plano mío comiéndome una porra. Sí me acuerdo que dije: "Como me grabéis os corto la cabeza".

Ella sigue desgranando todo el episodio de la porra y asegura que todo fue "verdad": "Cuando me levanto por la mañana me tomo el Colacao como un animal. Toda mi vida me lo he tomado de pie y en el fregadero. Al final, me importa mucho que cuando yo hablo sepan lo que pienso de verdad, aunque me cueste una crítica".

Además, Mark Hamilton, marido de María Lapiedra, amenaza a Gustavo González después del monumental engaño. "Gustavo y yo estamos en guerra y ganaré yo". Además, Alba Carrillo y Karina forman dúo musical.

En Interviú recurren a la nostalgia por la voluptuosa Sabrina Salerno con motivo del 30 aniversario de su mítico "pezongate" de la nochevieja televisiva de TVE, y de paso repasan lo mejor de sus portadas del año 2017.