Katherine Heigl y su marido repiten desnudo para celebrar sus 10 años de matrimonio

La actriz Katherine Heigl y su marido Josh Kelley han celebrado con sus seguidores de Instagram su décimo aniversario de boda de la forma más original: repitiendo la misma divertida fotografía que se hicieron hace 12 años como muestra de que su amor iba viento en popa. La pareja emuló una escena de la película Los Tenenbaums, de Wes Anderson, con ella dentro de la bañera bebiendo vino y fumando y él con una cinta en el pelo y también una copa en la mano.

"Algunas cosas han cambiado desde entonces. Yo he dejado de fumar, ¡gracias a Dios! He ganado algunos kilos. Ya no hago cosas tan raras y espontáneas como hacerme una foto en una bañera en mitad de la noche. Pero lo que no ha cambiado es el deseo ardiente que siento por este hombre", comienza escribiendo la actriz.

"Tengo que ser sincera. Hubo momentos en que pensé que no lo lograríamos. Pero cuanto más tiempo paso con este hombre, más empiezo a entender que él es lo mejor para mí. Cuando nada tiene sentido para mí, él es mi refugio, mi puerto seguro. Cuando las dudas y el odio hacia mí misma se arrastran en mi alma, él es mi campeón, mi admirador número uno". "Él ha fortalecido mi espíritu más veces de las que puede contar y me ha guiado a través de la oscuridad hacia la luz, aún en más ocasiones. En momentos de tranquila reflexión, siento una abrumadora gratitud por el hecho de haberme casado con este hombre".

La actriz de Anatomía de Grey anima a encontrar las diferencias entre las dos fotos. El baño no es el mismo, ella está más delgada (algo con lo que bromea), no se respira tanto glamour y él luce un nuevo tatuaje. Heigl y el cantante de música country se casaron el 23 de diciembre de 2007 y tienen tres hijos: Naleigh, una niña coreana que adoptaron en 2009; Adelaide, adoptada en Estados Unidos en 2012 y Joshua, un hijo biológico que llegó al mundo en diciembre de 2016.