Las hermanas Campos, en pie de guerra antes de comenzar su 'reality'

La nueva temporada de Las Campos se estrena este miércoles y podremos ver las peripecias de María Teresa, Terelu y Carmen Borrego por Nueva York.

Un día antes del estreno, las hermanas promocionaron el reality en el plató de Sálvame, donde quedó claro que el distanciamiento entre ellas es real. Para sorpresa de todos, Terelu y Carmen apenas se hablaron durante la entrevista de Jorge Javier Vázquez.

¿Qué ha pasado entre ellas? María Patiño apuntó que en esta temporada veremos más disputas de la cuenta y fue Kiko Hernández quien se atrevió a preguntar por qué no se hablan. "No sé, pregúntaselo a ella, que es la que no me ha saludado. Yo he venido después, ¿eh? ¡Que conste! Así que a mí no me eches la culpa", dijo Carmen muy enfadada. "Tengo hasta testigos. Precisamente a Kike [Calleja]. No me has saludado. No has dicho hola. A mí no tienes que darme dos besos ni ponerme la alfombra, pero qué menos que decirme 'hola'", le recriminó a su hermana mayor.

Mientras Terelu se mostró de lo más altiva, Carmen reconoció que estaba bastante "fastidiada", pero su hermana no quiso aclarar lo ocurrido. Como niñas pequeñas, Borrego dijo que se iría antes y que no tenía pensado cogerle el teléfono a su hermana si luego la llamaba. Quizá gracias al reality conozcamos los verdaderos motivos de su enfado.