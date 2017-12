María Lapiedra y su marido, a gritos en plena calle

Nuevo episodio en el drama televisado de María Lapiedra. La ex actriz porno y colaboradora de Telecinco está atrapada entre dos hombres, su amante Gustavo González y su marido Mark Hamilton.

Que está al límite de sus fuerzas, como demuestran las fotografías publicadas por Diez Miinutos y que muestran a la pareja teniendo una acalorada discusión en una terraza de Barcelona. La presunta discusión tuvo lugar, en todo caso, el pasado 20 de diciembre, justo antes de que la catalana cogiese un AVE a Madrid rumbo a Telecinco.

Mark, muy alterado, comenzó a gritar y gesticular sentado en la silla. La situación fue tan tensa que ni siquiera llegaron a pedir nada. Al final, el marido de Lapiedra se levantó, abrazó a su mujer y se fue, dejándola sola y llorosa en la terraza.

Precisamente el lugar elegido por la pareja para gritar, una terraza de un bar en plena ola de frío navideña, es lo que más ha dado que hablar al margen de la evidente tensión. Se trata de una terraza en la que no hay nadie más (de hecho, no hay ninguna mesa dispuesta al margen de la usada por Mark y María) y no hay ninguna bebida servida sobre la misma.