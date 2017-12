La Navidad más amarga de Bibiana Fernández

Demostrando que son mujeres de armas tomar, Bibiana Fernández y Vicky Martín Berrocal se atrevieron con la cocina en un showcooking de lo más divertido en el que mostraron su lado más natural. Mientras que Bibi confesó que no suele cocinar en su día a día, Vicky aseguró que desde que ha vuelto su hija Alba del extranjero le ha devuelto ese gusanillo por la cocina.

La colaboradora de Telecinco aseguró que la Navidad no es la época del año que más le gusta y es que sin duda alguna son unas fechas para celebrar con la familia, algo que ella no puede hacer.

"Tengo una cena muy sencilla, con dos amigos o tres, no soy amante de la Navidad. La Navidad es familia y yo no la tengo y me trae muchos recuerdos y hay muchas ausencias", ha explicado al respecto. Su cena será, por tanto, "un menú sencillo, una ensalada de aguacate y marisco y de segundo voy a preparar un cordero".

Reconoce que 2017, en el que ha tenido que mudarse por sus problemas económicos, no ha sido su mejor año pese a su participación en MasterChef. "Este año ha sido muy complicado, tremendo, pero llevo muchos años tremendos porque tengo muchos años tremendos. Hay demasiadas ausencias y la Navidad me trae una sensación agridulce. Prefiero pasarla un poco por encima, de puntillas, disfrutarla en la medida de lo posible. Deseo que lo disfruten en las casas donde hay niños y después en fin de año, desquitarme".

Eso sí, Bibiana no se hace la víctima y presume de tener buenos amigos. "Creo que la vida es agridulce, no es ni de una manera ni de otra. Tratar de reducirla a blanco o negro es complicado. Este año ha sido malo porque a pesar de las muchas cosas buenas que me han pasado, a pesar de los amigos maravillosos, a pesar de tener salud, en el momento en el que pierdes a personas que te quieren mucho, te despides de tu casa, que aunque la haya vendido es perder una referencia emocional, cuando una tiene unos años despedirse duele. Ha sido un año donde ha habido dolor y vida".

Bibiana critica con amargura cómo se ha comportado el fisco con ella: "Eso de Hacienda somos todos lo voy a cambiar por hacienda soy yo. Creo que voy a estar pagando hasta que tenga 90 años. Tampoco me quedan tantos". Asegura que tendrá que recurrir a abogados para que miren la situación, y se confiesa "afortunada" de cómo, en realidad, le han ido las cosas.

Por delante, al fin y al cabo, quedan proyectos profesionales e incluso amorosos... "Tengo trabajo, seguimos con obras, hay un proyecto de televisión que no puedo adelantar porque no es inmediato, pero está ahí. Ahora falta algo personal". A la actriz no le importaría enamorarse, algo que "no vendría mal", pero todavía le queda humor para bromear con el tema: "Estoy facilona que lo tiro. Estoy que lo tiro, vamos. Es ahora o nunca. No quiero ni casting, al primero que se presente, como venga uno que se presente y tenga buena voluntad me quedo con ese, no espero al segundo por si las moscas".