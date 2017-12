Descubren el picadero de 1.600 euros al mes de María Lapiedra

Sálvame abundó la tarde del jueves en el triángulo amoroso de María Lapiedra. Infiel a su marido Mark Hamilton con el paparazzi y colaborador del programa Gustavo González, el programa de Telecinco descubrió en directo el nido de amor en Bellver de Cerdanya de la exactriz porno, que hacía bricolaje con sus dos hombres –por separado– en un refugio de montaña con estupendas vistas.

Se trata de una casa que María pagaba –según su versión de los hechos– y que se alquila por temporadas enteras de invierno. Allí la familia pasaba sus fines de semana, pero también se veía a escondidas con su amante Gustavo González. De modo que este idílico y frío lugar ha sido testigo tanto de los momentos más entrañables de la familia de María –allí celebró con Mark su aniversario– como de los arrebatos de pasión con el paparazzi.

Lo que no quiere decir que los dos se escondieran de los vecinos, precisamente. "Gustavo ha estado varias veces, la última el 13 y el 14 de noviembre. Primero estuvo la familia y luego vino Gustavo", desvelaron en el programa que presentó Carlota Corredera.

Mark se derrumba en directo | Telecinco



¿Y cómo es el bonito refugio amoroso de María Lapiedra, presupuestado en unos 1.600 euros al mes? "Se trata de una casita muy bien decorada y bonita, los muebles los han montado Gustavo y María, con chimenea, comida americana y dos plantas", explicó la reportera Laura Lago. El jardín es comunitario y compartido por varias casas, y Gustavo y María, que dormían en la planta baja con vistas a ese recinto, no se escondían de sus vecinos e incluso caminaban por los alrededores juntos, pese a ser conscientes de que los vecinos conocían a Mark.

El marido, por cierto, presenció todos estos testimonios con dolor y lágrimas en los ojos. Él y solo él fue el protagonista del largo directo del jueves en Sálvame, y no pudo evitar derrumbarse ante Cristina Soria. "No pasa nada porque llores y te rompas. De hecho, eso es lo lógico, lo natural. Tú apostaste por una relación y ahora ha pasado todo esto, pero no es un fracaso ni para ti, ni para María. No has hecho las cosas mal y tu mayor proyecto son tus hijas", le ha dicho la coach emocional al marido abandonado.