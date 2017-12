El inverosímil amor de Sofía Suescun y Alejandro Albalá

Sofía Suescun y Alejandro Albalá presumen de su amor, ajenos a la vida de Chabelita, aunque no pueden evitar opinar y ser duros con ella. Sofía asegura que Isa "es una chica que lo ha tenido todo siempre. Su mayor fallo es no tener amor por parte de alguien y recurre a tener rápido novio, de uno pasa a otro. No sabe estar sola y eso viene de que a ella le ha faltado amor. A Isa se le acercan por... no sé por qué se acercó a Alejandro".

Una pareja, la de Alejandro y Sofía, a la que persiguen los rumores de montaje. Ellos prefieren decir que son la pareja "más guapa, la más bonita" y que la suya es una unión "especial", en palabras de ella. "Me gusta cómo me trata, educado, sabe estar en cualquier sitio, es un partidazo", dice la ganadora de GH sobre su nuevo novio.

Él, por su parte, asegura que Sofía le cuida "muy bien" y, en una dura referencia a Chabelita, que "ha pasado del cobre al oro". Sobre si Chabelita le trataba mal, reincide en que es algo que "ya ha dicho". O sea, sí.

La relación de Sofía con la familia de Alejandro también es mejor que con Chabelita. Atrás quedan, de momento, los problemas por hablar o no a la prensa de la relación. "La conocí [a su madre] y súper bien. Me daba respeto y de maravilla y la cuñada muy bien también, muy maja".

Sofía reconoce aEuropa Press que con su familia, sin embargo, es diferente. Su madre, Maite Galdeano, "tiene un problema, cuando ve que alguien me acapara se pone muy celosa... y le gusta Alejandro, pero empieza con las pegas de siempre".

Respecto a su juicio con Chabelita –con quien no ha vuelto a hablar– por los dividendos de su relación, reconoce que "ella va fuerte", pero "si quiere guerra, le damos guerra". "Si firmamos ya el divorcio, se podrá casar", dice sobre los planes de boda de aquella con Alberto Isla. "Dice que me negaba a firmar. Le pedí que quería firmar los papeles. El mejor regalo de reyes, pero habrá que esperar a marzo porque a ella le da la gana", adelanta.

Sofía dice no tener miedo a que vuelva a hablar con su pareja (Chabelita, al fin y al cabo, ha vuelto con su anterior relación, Alberto Isla). "No, me da pena. Le deseo que se asiente un poco, que cuide de su hijo, que lo quiera mucho... y me encantaría hablar con ella y no cometa el error. Como futura psicóloga que seré que no vuelva al mayor error de su vida. No sé si su madre no le da consejos. Alguien debería decirle lo que está bien y lo que está mal".