La familia de Ángel Nieto pide que se reabra la causa por el fallecimiento del ex piloto

La familia de Ángel Nieto pide que se reabra la causa por el fallecimiento del ex piloto

La familia de Ángel Nieto pide que se reabra la causa por el fallecimiento del ex piloto La familia del piloto cree que "dicha conclusión no se ha obtenido de ninguna prueba objetiva" de que no llevase abrochado correctamente el casco.

Chic 2018-01-02 Compartir

Flipear

Tuitear

Enviar

Ángel Nieto | David Alonso Rincón La familia del expiloto de motociclismo Ángel Nieto, fallecido en la isla de Ibiza el pasado mes de agosto, ha recurrido el archivo de la causa abierta por su fallecimiento. El pasado diciembre, el responsable del Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza dictó el sobreseimiento del caso al considerar, entre otros, que Nieto falleció porque no llevaba correctamente abrochado el casco. La familia del piloto cree que "dicha conclusión no se ha obtenido de ninguna prueba objetiva" y que, en cualquier caso, que llevara el casco desabrochado "en nada influye acerca de la producción del accidente que ocurrió por culpa exclusiva" de la ciudadana alemana que colisionó con el quad de Nieto, según ha informado la Cadena SER. El recurso destaca además las "importantísimas contradicciones y deficiencias en el atestado de la Guardia Civil" y pide que se reabra la causa para que declaren los agentes que lo elaboraron, los policías locales que acudieron al lugar del accidente y el testigo ocular de los hechos. Compartir

Flipear

Tuitear

+1

Compartir

Menéalo

Pinear

Imprimir Enviar Temas Ángel Nieto En Chic