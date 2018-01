El infierno que vivió Marisol Ayuso tras un intento de acoso sexual

El año 2017 nos ha dejado numerosas revelaciones de actrices que han vivido acoso sexual por parte de productores y compañeros de trabajo. Todo comenzó con el caso del productor de Hollywood Harvey Weinstein y se extendió de manera internacional. En nuestro país, la veterana actriz Marisol Ayuso ha sido una de las últimas en narrar un desagradable episodio de su vida cuando apenas tenía 19 años y trabajó en un teatro de Madrid.

La intérprete se sentó en Sálvame Deluxe y contó el infierno que vivió cuando sufrió acoso sexual por parte de un compañero de trabajo. Aunque no dio nombre de manera directa, afirmó que el protagonista del desagradable encuentro fue el director del teatro.

El director, avisó a la actriz de que tenía una llamada de su casa y tuvo que subir al despacho a contestarla. Una vez allí, no había ninguna llamada: "Colgó el auricular, me coge mi mano y me la lleva a su paquete", narró Marisol. En ese momento la actriz le recriminó su actitud y salí del despacho. Prefirió no contar a nadie lo sucedido y guardó el secreto durante todos estos años por miedo a las represalias que pudiera tener: "Cada vez que volvía al teatro sentía terror".