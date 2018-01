El espectacular cambio de Kiko Rivera tras perder 20 kilos: "Antes parecía más feo"

Kiko Rivera protagoniza una exclusiva en Hola que podríamos calificar como "de tapadillo": ni una ventana en portada para avanzar las aventuras del hijo deIsabel Pantoja. Hay dos motivos para la entrevista pactada: su inminente paternidad y su radical cambio de imagen. El hijo de Isabel Pantoja ha perdido más de veinte kilos y ha conseguido que nos enteremos de en qué cosiste ponerse una banda gástrica.

El ahora DJ confiesa que su vida ha cambiado porque antes de la banda mágica "llevaba una vida muy triste porque no se podía mover y sólo le apetecía estar tumbado" y revela detalles escabrosos como que "hay alimentos que no le pasan bien como las carnes de mucho grosor". No había necesidad. Además, le ha subido la autoestima, un rasgo muy común en la familia Pantoja: "La ropa me sienta mucho mejor" y "es cierto que antes, al no sentarme tan bien, parecía más feo… Irremediablemente te vuelves un poco más presumido porque te ves más guapo".

Sobre su próxima paternidad, Kiko Rivera asegura que están "muy contentos y con muchas ganas de que llegue para aumentar esta familia...de mujeres. Porque últimamente solo hay mujeres en casa. Están Irene y ahora Carlota. Así que muy contentos". "Irene está muy guapa y muy sexi con su barriguita. Aunque ella es guapa, el embarazo le sienta muy bien (…) Es una mujer espectacular, una esposa y una madre perfecta. Pero también es una perfecta amiga y compañera de batalla".