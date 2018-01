María Lapiedra, de pornostar a colaboradora de 'Sálvame'

Lecturas, revista siempre ávida de estirar los contenidos televisivos de éxito, dedica su portada esta semana a María Lapiedra, que ha pasado de ser reconocida en la calle por consumidores de cine porno a que le pidan autógrafos las señoras que ven Sálvame.

En un reportaje que no firma Gustavo, Lapiedra pone ojitos a la cámara mientras enseña el sofá y la cama de delito. Son los espacios que compartió con el paparazzi cuando todavía hacía vida conyugal con su marido, Mark Hamilton. "A partir de ahora será el hogar de la familia Lapiedra-González en Barcelona", sentencia la revista.

De momento la pornostar ya se ha ganado una silla en Sálvame como colaboradora y emite declaraciones del tipo a "con la cantidad de montajes que he hecho en mi vida, me ha hecho famosa mi historia real".

Feliciano López, enamorado

La confirmación definitiva de que Feliciano a acabado el año 2017 enamorado viene en las páginas de Hola, en las que vemos fotografías exclusivas del tenista junto a Sandra Gago, una modelo que poco tiene que ver físicamente con su ex, Alba Carrillo.

Las imágenes han sido tomadas en el palco de Sergio Ramos en el estadio Santiago Bernabéu y en ellas vemos al deportista muy acaramelado con la joven, a la que Hola califica como "su nueva ilusión". Se trata de una morena con "silueta de infarto" que, a sus 22 años, compagina su carrera de modelo con sus estudios de periodismo en la Universidad privada Francisco de Vitoria.

Lucía Rivera le quita el novio a Victoria Federica

Diez Minutos publica fotografías exclusivas que confirman que Lucía Rivera, la hija de Blanca Romero y y Cayetano Rivera Ordóñez, sale con el torero Gonzalo Caballero.

Aunque la joven se apresuró a desmentirlo en las redes sociales, en las imágenes vemos cómo se abrazan y se marchan juntos a casa. Sólo falta el beso. Gonzalo Caballero, de 26 años, es uno de los mejores amigos de Froilán, y se rumoreó que Victoria Federica estuba colada por sus huesos.

Kiko Rivera presume de su nueva imagen

Kiko Rivera ‘Paquirrín’ protagoniza una exclusiva en Hola que podríamos calificar como "de tapadillo": ni una ventana en portada para avanzar las aventuras del hijo de Isabel Pantoja.

Dos son los motivos de la entrevista pactada: la inminente paternidad de su tercer hijo y su cambio de imagen. Se acabó el Paquirrín gordo y chandalero: Kiko ha perdido más de veinte kilos y ha conseguido que nos enteremos al dedillo de en qué consiste ponerse una banda gástrica. Porque no menciona el nombre de la clínica. Si no, parecería más un publi-reportaje que una entrevista exclusiva.

El ahora DJ confiesa que su vida ha cambiado porque antes de la banda mágica "llevaba una vida muy triste porque no se podía mover y sólo le apetecía estar tumbado" y revela detalles escabrosos como que "hay alimentos que no le pasan bien como las carnes de mucho grosor". No había necesidad. Además, le ha subido la autoestima, un rasgo muy común en la familia Pantoja: "La ropa me sienta mucho mejor" y "es cierto que antes, al no sentarme tan bien, parecía más feo… Irremediablemente te vuelves un poco más presumido porque te ves más guapo".

En Diez Minutos apuestan en su portada por la imagen que confirma que los Rivera-Pantoja son una familia bien avenida: los tres hermanos, Fran, Cayetano y Kiko, comieron juntos el día de Navidad en casa del mayor. Falta el hermano ‘pobruso’, Julián Contreras.

El álbum más completo de Carmen Franco

La revista Hola atesora uno de los mejores fondos documentales de la historia de España, y la prueba de ello son las imágenes que publica esta semana para homenajear a Carmen Franco, fallecida el pasado 29 de diciembre.

A través de una docena de fotografías, repasan la vida de la duquesa de Franco en momentos clave de su vida, como su boda con Cristóbal Martínez-Bordiú, la de su nieto Luis Alfonso o una instantánea en la que posa con un una jovencísima Carmencita, su primogénita.

Todas las revistas incluyen imágenes de la despedida de Carmen Franco, a la que acudieron todos sus hijos y nietos. Sin embargo, no hay ningún rastro de Tim, el novio eco-coach que se echó recientemente Carmen Martínez Bordiú y del que ha presumido últimamente en todos los saraos a los que ha acudido.

Las Campos – Arrocet, una familia unida en Navidad

Vemos en Lecturas el posado navideño oficioso de Las Campos (madre e hijas) acompañadas de parte de la familia de Bigote Arrocet. No se trata de ninguna exclusiva: son las fotos que ofrecieron mientras iban llegando los invitados, entre ellos los hijos de Bigote, a la casa en venta de María Teresa.

La revista asegura que Terelu está obsesionada con las bajas cifras de audiencia cosechadas por su reality, que seguramente cambie de día para evitar coincidir con la emisión de Masterchef. Las Campos se verá los viernes.

Cóctel de noticias

María José Campanario, ingresada de nuevo. La revista Lecturas se ceba con el mal momento de la mujer de Jesulín: "Cuentan los que la han visto que deambula en bata con la mirada perdida", leemos en la publicación.

Los empleados de Isabel Preysler, gratificados con 100 euros por trabajar en Nochebuena. Lecturas revela detalles sobre la cena que habría organizado la filipina la noche del 24 de diciembre. Acudieron dieciséis personas, entre ellas Ana Boyer y Fernando Verdasco, y Mario Vargas Llosa presidió la mesa. Dice la revista que "a diferencia de la familia real, Preysler contó con su personal en todo momento, y los empleados recibieron una gratificación de 100 euros por su esfuerzo".

Cristina de Borbón e Iñaki, futuro incierto. Vemos en Semana imágenes de la pareja caminando por Vitoria, muy abrigados y cariacontecidos. Motivos no les faltan: ésta podría ser su última Navidad juntos antes de que el balonmanista entre en prisión.

Alba Carrillo, firme defensora de Rociíto. A la espera de ver en Hola las fotos que confirman que su ex, Feliciano, ya tiene nueva novia, Alba se despacha en su columna en Semana contra Antonio David Flores. Por el contrario, defiende a Rocío Carrasco, a la que define como una persona "cariñosa, educada y sensata" y a la que le gustaría tener como madre si no existiese Lucía Pariente.