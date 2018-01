Antonio David, al límite: sufre un nuevo mazazo en su guerra con Rocío Carrasco

No ha sido un año fácil para Antonio David Flores y su familia. En su último encuentro con su ex mujer Rocío Carrasco en los juzgados, se decidió que ésta no tendría que someterse a las pruebas psicológicas que pedía el ex guardia civil.

Un problema más que se suma a los que ya arrastra Antonio David, que hizo públicos los apuros económicos por los que está atravesando. Además, confesó que la familia está manteniéndose gracias a la ayuda de su mujer Olga, que se ha convertido en el sustento económico de la casa.

Antonio David pidió que su ex mujer fuera sometida a unas pruebas psicológicas de unos perito propuestos por él mismo. Sin embargo el ex guardia civil ha recibido un mazazo pues, como publica Chance, la sección de Violencia sobre la Mujer considera a Rocío Carrasco como una "víctima" por lo que no se le puede obligar a realizar "cualquier tipo de prueba de valoración personal en contra de su voluntad". La decisión de la Audiencia Provincial llega después de que la defensa de Antonio David insistiera en que Rocío se sometiera a las pruebas psicológicas dentro de la investigación que se instruye contra él por un presunto delito de malos tratos psicológicos.

Un proceso muy duro que se hizo visible en la cara de Antonio David a la salida de los juzgados.