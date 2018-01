Garzón muestra las fotos de su lujoso viaje de novios a Nueva Zelanda

Terminando 2017. También pasamos por aquí. Es el monte Cook, en Nueva Zelanda. Para los más frikis, y un servidor se considera así, es también la montaña solitaria, Erebor, donde habita Smaug... Se ve mejor si suena "Song of the lonely mountain" de Neil Finn. 🎼

