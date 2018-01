María Lapiedra y su marido Mark Hamilton nos han engañado

La polémica entre Gustavo González y María Lapiedra continúa dando mucho que hablar y es que María continúa desvelando secretos de la relación que han sido silenciados durante ocho años. Esto le ha valido a María una silla en el plató de Sálvame, convirtiéndose en la protagonista del programa y colaboradora.

Pero parece que la relación de María con sus compañeros es tensa, teniendo a la mayoría del plató en su contra. María sacó toda la artillería pesada y en su última entrevista concedida a la revista Lecturas amenzó a los colaboradores.

"Están intentando romper la relación", asegura María. "Yo pienso que seguramente una historia de amor tan bonita no la han vivido". Además, María cargó contra María Patiño, asegurando que ha sido la más dura con ella: "Siempre está en mi contra. Sus compañeros dicen que está enamorada, al menos platónicamente de Gustavo. Estábamos juntos un día y ella le escribió un whatsapp: 'si es verdad que estás con la Lapiedra esa, ya te dejo volar solo". "Me sé la vida de todos, sé la mierda de todos", cuenta en Lecturas.

María también desvela que Gustavo les ha contado las intimidades de sus compañeros, y no duda en amenazarlos: "Gustavo me lo cuenta todo. Más vale que estén calladitos. Pero ellos también saben mucho de mi vida. Porque él siempre me ha tratado como su novia, nunca como su amante. Pero estoy segura que mi mierda no la ha contado".

Una nueva enemiga para los colaboradores de Sálvame, a los que no les ha sentado muy bien las palabras de María y apuntan a Gustavo como el gran culpable.

Pillados

Esta semana, la actriz posó en la revista enseñando su casa y lanzó el siguiente titular: "Aquí viviré con Gustavo y mis hijas. Sin embargo, algo no cuadra en este triángulo sentimental.

El fin de año lo recibieron María y Marc Hamilton juntos en una casa en la Cerdanya. Ambos tuvieron que reconocerlo enCazamariposas. La excusa que dio fue que acudió hasta allí llevado por los celos porque creyó que Gustavo y su mujer tenían planeado pasar juntos el día 1 de enero. Por su parte, María reconoció que así fue, pero que ella no le hizo ningún caso dado que se pasó el rato hablando con su gran amor.