Los sentimientos en la Academia de Operación Triunfo están a flor de piel. Después del drama que supuso la expulsión de Cepeda que ha dejado desolada a Aitana, la última en rompe a llorar ha sido la directora, Noemí Galera, a la que un micrófono abierto ha jugado una mala pasada.

Durante la mañana de este miércoles, Alfred le regaló a Amaia unos discos por su cumpleaños. Los discos están prohibidos dentro de la academia. Por lo que mientras Amaia abría su regalo, se coló un audio en el canal 24 horas a través de Youtube, en el que se escuchó a Noemí Galera diciendo: "Este niñato hace siempre lo que le sale del higo". Unas palabras que revolucionaron las redes sociales.

Antes del reparto de temas de la gala 10, Noemí llegó notablemente afectada y con la intención de aclarar el asunto: "Quiero explicaros algo que entenderéis cuando salgáis. Estábamos abajo ultimando el reparto de temas y nos han dicho que Alfred le había hecho un regalo a Amaia por su cumpleaños, unos discos" comenzó.

"Yo ese momento no lo he visto pero nos han avisado de que tenías unos discos. Yo no sabía que era un regalo para Amaia. Ha bajado María, de recepción, con el micro encendido, a la zona de producción y nos ha dicho que cómo es que Alfred tiene unos discos. Y yo he dicho 'el niñato este hace siempre lo que le sale del higo' y eso se ha colado por el 24 horas. No es tu culpa Alfred". Noemí no pudo contener las lágrimas.

Alfred ante la reacción de Noemí intentó tranquilizarla: "No pasa nada", consiguiendo que la directora terminase por romperse completamente. Entre sollozos explicó: "Yo no me he dado cuenta de que era un regalo". Alfred se fundió con ella en un emotivo abrazo, mientras era respaldada por los Javis y Manu Guix.

El resto de concursante no tardó en arropar a Noemí: "¿Habrá alguien que nos quiera más que tú?", terminando todos al grito de "esa directora" y fundiéndose el grupo en un abrazo: "No quería que salieras y te encontraras esto y que no lo entendieras. Yo os insulto habitualmente, que lo sepáis", dijo Noemí demostrando que la relación con los concursantes es excelente.